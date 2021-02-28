العراق.. الكاظمي يتعهد بمحاسبة من يتجاوز بحق المتظاهرين

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة كل من يتجاوز على المتظاهرين، مؤكدا إصداره توجيهات عسكرية بمنع استخدام السلاح في التظاهرات.





قال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، إنه قرر تشكيل مجلس استشاري من 9 أشخاص من اهالي الناصرية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة.





وتابع رئيس الحكومة العراقية "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".





وأشار الكاظمي إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين.





ودعا الكاظمي إلى عدم تكرار الأخطاء السابقة، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية أو الحق العام.



