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أصل الحكاية

عبد النعيم: العمال يتعرضون لانتهاكات جسيمة في قطر بعلم منظمة العمل الدولية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:29 م
العمال في قطر
العمال في قطر
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أماني نوار
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه بعد مقتل 6500 عامل في قطر ،وعشرات الآلاف من شرق آسيا تبين من بعض التقارير أن هناك 5 آلاف عامل تعرضوا لإصابات بالغة بسبب العمل تحت ضغوطات وظروف قاسية .

وأكد محمد عبد النعيم في تصريح لـ " صدى البلد " ان منظمة هيومن رايتس ووتش اعدت تقريرا من قبل عن الإنتهاكات التي تعرضت لها العمالة في قطر موضحة أن العمالة المهاجرة الضخمة في قطر يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل الذين يمنعون الأجور ، ويهددون بطرد العمالة .

وقال عبد النعيم ان عمال شرق آسيا في قطر تعرضوا إل انتهاكات جسيمة ، و 90 % منهم تعرضوا لانتهاكات حقوقية أيضا، وعلى الرغم من ذلك فازت باستضافة كأس العالم عام 2022 ، مشيرا إلى أن 55 عامل لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية علما انهام يعملون اكثر من 10 ساعات في اليوم .

واوضح عبد النعيم أن منظمة العمل الدولية على علم بما يحدث للعمال في قطر ،ولكنها لم تبدي أي اهتمام أو فتح تحقيق في هذه القضية ، والسبب هو أن هذه المنظمة تعمل بتمويلات قطرية .

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