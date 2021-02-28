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محمد أبو العينين يطالب بـ "باركود" لكل معتمر ضمن قانون بوابة العمرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:30 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج  "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين والتي أشاد فيها بتحركات الحكومة لدعم الصعيد.


وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة يعمل على تنظيم سوق العمرة.


وأشاد وكيل المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بتحركات وزارة السياحة لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء والسماسرة.


واقترح أبو العينين، أن يكون لكل معتمر "باركود"، لافتا إلى أن المشروع يحفظ للمعتمر حقوقه وتأمين النفقات والمصروفات.


وأشاد وكيل مجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها الحكومة والمجتمع الأهلي من أجل الصعيد، مستشهدا بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، قائلا: "مستشفى عصري للصعيد".

 
وثمّن دور وزير السياحة، مطالبا بالعمل على حل المشكلات السريعة فيما يخص المبادرات بالصعيد.


وقال وكيل البرلمان: "ما رأيته في الصعيد يعني أننا أمام إعادة النظر في الأنشطة التي تأثرت بمشكلة السياحة بعد أزمة فيروس كورونا"، متابعا: "علينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت السياحة أم لا، وإيجاد أنشطة بديلة".

 
واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته خلال الجلسة العامة، قائلا: "أهل الصعيد أعز الناس لقلوبنا، ونرحب بأي مبادرات أهلية وحكومية".
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