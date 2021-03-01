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أخبار البلد

رباب عبده: المرأة أقل فسادا من الرجل فلابد أن تتولى مناصب قيادية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أشادت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بتفعيل وحدة تكافؤ الفرص فى وزارة التخطيط وتمنت أن تتواجد في كل المؤسسات الحكومية وكل القطاع الخاص. 

وأضافت "عبده" فى تصريح لصدى البلد أن الدكتورة هالة السعيد تبلى بلاء حسنا فى وزارة التخطيط وتم اختيارها أفضل وزيرة على المستوى العربي لهذا العام وهى تهتم بإعطاء المرأة حقها.

وأشارت أن وحدة تكافؤ الفرص هى تفعيل وتطبيق لنص المادة 11 من الدستور التى تساوي المرأه بالرجل في مجال العمل، وأكدت أنه لابد من وجود فرص حقيقية للمرأة فى الحياة  العمليه والاقتصاديه والاجتماعيه  والسياسيه والمجالس النيابية. 

ونوهت لضرورة مشاركة المرأة بشكل فعلى على أرض الواقع ودراسة المشكلات التى تعانى منها المرأة داخل المؤسسات أهمها المساواة فى الأجور لأن المرأة تعمل عدد ساعات أكبر أحيانا، ولابد من توفير فرص العمل المناسبه لتستطيع المرأة الموازنة بين العمل ورعايتها لأسرتها والقضاء على التحرش وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأكدت على حقها فى تولى المناصب القيادة حيث  أنها أقل فسادا من الرجل والأكثر إخلاصا، وهذا تطبيق لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  التي أتت من وعى الاراده السياسيه بأهمية دور المرأة في جميع المحافل فالمرأة المصرية دائما فى المقدمة فى كل المناسبات الوطنيه والاستحقاقات الانتخابية.




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