نائب بالشيوخ: جائزة المبدع الصغير تؤكد جهود الدولة في النهوض بمستوى الثقافة

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر في الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا وملحوظا في مجال الثقافة، موضحا أنه تم العمل على تطوير المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها ، فضلا عن توجيه الاهتمام بالمبدعين والموهوبين وتوفير كافة الدعم لهم من أجل مستقبل مشرق للجميع.





وثمن دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" ما تبذله الدولة من مجهودات لحماية النشء والجيل الجديد، مؤكدا أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب تحت رعاية حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي، تهدف إلى تنمية مواهب هذا الجيل حتى يكون قادر على بناء مستقبل أفضل .





وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا وتعزيز قيم المواطنة والصفات الإيجابية والعمل على محاربة التطرف الفكري.





وأشاد النائب أحمد دياب بالتخصيص الجيد لجائزة المبدع الصغير وما بها من مزايا ودوافع عديدة للمتقدمين لها، متوقعا أن تشهد هذه الجائزة إقبال عظيم من ذوي المواهب والأفكار الإبداعية.





وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، إن الدولة قامت بشيء غير مسبوق ولأول مرة بتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير لمرحلة النشء من سن 5 : 18 عامًا.





وأضافت " عبد الدايم " ، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير هى جائزة دولة وليست مسابقة، مؤكدة أن مصر متفردة بجوائز الدولة ومنها النيل، التفوق ، التشجيعية .





وأكدت أن الوزارة لها شرف كبير وسعداء للغاية برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الجائزة والذى منحهم دعمًا كبيرًا وقوة، ودفعة كبيرة للشباب والنشء.





وتابعت أن أن الجائزة المالية هى أبسط شئ يقدم للطفل كتكريم له ولكن ما يتبع بعد ذلك من رعاية الموهبة أهم كثيرأ، لافتة إلى دور وزارة الثقافة لا يقتصر فقط على تقديم جوائز بل متابعة ذلك بالمنح فى أكاديمية الفنون ومراكز الإبداع وتنميتهم وإرسالهم فى الخارج لمدة محددة وعمل جولات ثقافية إلى روما.