الداخلية تمنح جميع السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأم.. الحماية المدنية تحتفل بيومها العالمي تحت شعار «من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري»

الداخلية تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأم

السماح لـ 3 نزلاء في سجن القناطر بزيارة ذويهم في «النساء»

الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية









قررت وزارة الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 8/4/2021.





ويأتي ذلك بمناسبة قرب الاحتفال السنوى بـــــ عيد الأم 2021، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية نزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.





كما وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس 3 نزلاء مودعين بسجن القناطر رجال بزيارة ذويهم النزيلات بسجن القناطر نساء.

وتمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.





ومن ناحيه اخرى تحتفل أجهزة الحماية المدنية فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمى للحماية المدنية ، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية ، حيث يهدف الإحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة.

تعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومى يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى أنها تضم فى عضويتها عدد كبير من الدول العربية.. حيث تضم المنظمة فى عضويتها (59) دولة من بينها (19) دولة عربية ، كما أن جمهورية مصر العربية عضوًا فى الجمعية العامة للمنظمة بالإضافة إلى عضويتها فى المجلس التنفيذى منذ إنشاء المنظمة، وتشارك الحماية المدنية المصرية بصفة منتظمة فى كافة إجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذى للمنظمة.

وإنطلاقًا من الإستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية ، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان ، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور .

اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الإقتصاد الوطنى ، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا ، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية ، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية ، مما كان له بالغ الأثر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الإقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة ، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والإستثمار ، تماشيًا مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يأتى الإحتفال السنوى لوزارة الداخلية هذا العام تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الإقتصاد المصرى) ، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.



