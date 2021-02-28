أمين "تشريعية النواب" : آراء باستحقاق الضريبة العقارية على البائع وليس المشتري

أكد النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية قدم إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى يخفف على المواطنين، موضحًا أن المجلس يسعى لحوار مجتمعي حول القانون.





أضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم حذف فقرة تقديم سند الملكية لإيصال المرافق للعقارات، موضحًا أن ضريبة 2.5% لا يصح أن تقع على عاتق المشتري، وتم تعديل أنه تستحق على البائع، مشيرًا إلى أنه حال لم يسدد البائع يجوز أن يدفع المشتري الضريبة العقارية بأكلمها أو على 3 أقساط.



