ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين "تشريعية النواب" : آراء باستحقاق الضريبة العقارية على البائع وليس المشتري

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:49 م
الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
Advertisements
ندى رأفت
أكد النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية قدم إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى يخفف على المواطنين، موضحًا أن المجلس يسعى لحوار مجتمعي حول القانون. 

أضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم حذف فقرة تقديم سند الملكية لإيصال المرافق للعقارات، موضحًا أن ضريبة 2.5% لا يصح أن تقع على عاتق المشتري، وتم تعديل أنه تستحق على البائع، مشيرًا إلى أنه حال لم يسدد البائع يجوز أن يدفع المشتري الضريبة العقارية بأكلمها أو على 3 أقساط. 

واوضح أن جميع الآراء تتجه على أن البائع ملزم بسداد الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذا المقترح سيكون على مائدة ضمان قانوني للمشتري من تسجيل البائع ودفع الضريبة العقارية، متابعًا: "ضريبة القيمة العقارية تستحق بعد البيع والبائع يلتزم بسداده"، وتأجيل تنفيذ القانون يعطي فرصة للجميع لمناقشته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

2.5% من قيمته بعد بيعه.. اعرف موقف عقارك من ضريبة التصرف العقاري

مصلحة الضرائب تحدد من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الضرائب: الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. شاهد

عضو لجنة الخطة بمجلس النواب تكشف عن مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

عضو تشريعية النواب يطالب بوقف تطبيق قانون الشهر العقارى

ترشيحاتنا

هل يؤدي المصريون العمرة هذا العام؟.. خبير سياحي يجيب

صدمة لـ شحاتة .. إصابة صانع ألعاب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

إيران تحظر دخول الوافدين من 32 دولة

التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

أخبار الزمالك| صدمة جديدة في صفوف الفريق.. استبعاد أبوجبل.. والدعوى المقامة من مرتضى منصور

ننشر تعديلات الشهر العقاري.. يخفض الضريبة لـ 1% في هذه الحالة والسداد على 3 أقساط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد