إسرائيل تنتقم .. الاحتلال يشن غارات في دمشق على أهداف إيرانية

أعلن التلفزيون السوري مساء اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لهدوم إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دوي انفجار سمع في العاصمة دمشق وأنباء عن هجوم إسرائيلي.





وذكرت وسائل إعلام سورية أن الغارات الإسرائيلية تستهدف مواقع للمليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية.





وقالت إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية جنوب دمشق.





وجاء ذلك بعدما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.





وأضاف أن:"المخابرات متشابكة في كل هذه الجبهات ولا يمكننا الاستغناء عنها. هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وسيعمل ضد جميع التهديدات في الدائرة الأقرب وفي الدائرة الأوسع. وكالعادة، ستفعل ذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عالية الجودة التي توفرها إدارة الاستخبارات".



