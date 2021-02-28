ضيفة عزيزة في كل بيت .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي بكلمات مؤثرة.. شاهد

نعى عدد من نجوم الفن، علي مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة القديرة أحلام الجريتلي الذي وافتها المنية مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز 70 عاما،

وكتبت مني ممدوح علي انستجرام"الجميلة الأستاذة أحلام الجريتلي في ذمة الله ... وفي ذكري ميلادها 😢 الله يرحمك يا رب ، لا حول ولا قوة إلا بالله 😔أسألكم الفاتحة 🙏❤️"



ونعت وفاء عامر قائلة"بمزيد من الحزن انعي الفنانة الخلوقة احلام الجرتلي.. فنانة عظيمة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته..

#احلام_الجرتلي"

ونشرت الفنانة ايتن عامر صورة للفنانة الراحلة وكتبت "استاذة احلام الجريتلى فى ذمة الله

الله يرحمها و يغفر لها كنت بحبها جدا جدا"



ونعت الفنانة عايدة رياض وكتبت "يا حول الله يارب وفاة الفنانة #احلام_الجريتلي منذ قليل ربنا يرحمها و يغفرلها"



وقالت ريهام عبد الغفور "يوم حزين جدًا.. الله يرحمك يا حبيبتي ويحسن إليكي.. الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله"



وكتبت سيمون "الاستاذة الفنانة احلام الجريتلي البقية في حياتكم الله يرحمها يارب اتشرفت بالعمل معاها في بين السرايات الست_صباح"



وكتبت رانيا يوسف "‏خبر صادم وفاه الفنانه أحلام الجريتلي، ربنا يصبر أهلها ومحبيها، نسألكم الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون"



ومن جانبها كتبت وفاء الكيلاني "‏كانت ضيفة عزيزة في كل بيت الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ‎#احلام_الجريتلي"



وأعرب نجوم مسرح مصرعن حزنها وكتب محمد انور :"‏‏‏‏‏رحمة الله على الفنانة القديرةاحلام الجريتلي اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .



وكتب محمد عبد الرحمن "‏خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة ‎ احلام_الجريتلي إنا لله وإنا إليه راجعون.



وكتبت مي كساب "‏الفنانه الأم ‎#أحلام_الجريتلي في ذمه الله الله يرحمها كانت ست طيبه جدا نسألكم الفاتحه والدعاء .. خالص التعازي لأسرتها الكريمه"



ونعي احمد فهمي قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص التعازي في وفاة الفنانة القديرة ‎#احلام_الجريتلي"



وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



وغيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.



أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.





أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.