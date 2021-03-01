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بين الناس

سكان التقسيم السياحى فى القناطر الخيرية يطالبون بتغيير شبكات الصرف الصحى.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
تسبب الطفح المتكرر لشبكات ومواسير الصرف الصحى  بمنطقة التقسيم السياحى  التابعه لمدينة القناطر، فى إثارة حالة من الاستياء بين المواطنين  مطالبين المسئولين بتغييرها، مؤكدين تهالك تلك المواسير التى تتجاوز الـ30 عامًا دون حتى أعمال صيانة جيدة.

ويقول الأهالى فى رساله بعث بها لخدمه " بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "المنطقة غارقة فى مياه الصرف الصحى  ولم يتم تغير شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا منذ ما يقرب ال 30 عاما.

وأضافوا: "عدم تغير مواسير الصرف الصحى بالمنطقة أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".
وأشاروا تسريب المياه يعرض منازلنا للأنهيار بسبب تسريب المياه الى جدرانها  
نناشد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف سرعة الاستجابة لمطالبنا بتغيير مسار خط المياه والصرف الصحي لتحسين الخدمة لعملاء الشركة
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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