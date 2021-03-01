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خبير تعليمي: قرار عودة الدراسة رائع وجريء

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمد خليل موسى الخبير التعليمى، إن قرار رجوع انتظام الدراسة فى الجامعات قرار رائع وجرئ خاصة فى ظل التزام الجامعات بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وتابع موسى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، الإجراءات الاحترازية ضد كورونا مسئولية مجتمعية على الجميع.

وطالب الخبير التعليم، باستغلال هذه الفترة فى تطوير التحول الرقمى، للحاق بالركب العالمى فى هذا الشأن. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء  ووزير التعليم العالى والبحث العلمى . 

واطمأن الرئيس السيسي، على إجراءات استئناف الفصل الدراسى الجامعى الثانى وانتظام عملية  الامتحانات على مستوى الجمهورية ، وقد وجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب .


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