حقيقي .. جامعة المنصورة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول للتعقيم العشوائي أثناء الامتحانات .. فيديو

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، أن فيديو التعقيم غير اللائق الذي تم تداوله أمس على السوشيال ميديا حقيقي ومن قام بنشره احد الطلاب في الجامعة .





وأضاف رئيس جامعة المنصورة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : عندما تحرينا من الواقعة من قبل المكتب الاعلامي للجامعة تبين أن عملية التعقيم غير اللائقة تمت في كلية التربية التابعة لجامعة المنصورة مؤكدا أن الجامعة تحتوي على 18 كلية .





أشرف عبد الباسط : أمس كان هناك امتحانات لـ16 كلية من الـ18 كلية وقمنا بتطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية . وأوضحأمسالاجتماعيالإجراءات



