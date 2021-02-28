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حقيقي .. جامعة المنصورة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول للتعقيم العشوائي أثناء الامتحانات .. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:11 م
الفيديو المتداول
الفيديو المتداول
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، أن فيديو التعقيم غير اللائق الذي تم تداوله أمس على السوشيال ميديا حقيقي ومن قام بنشره احد الطلاب في الجامعة .

وأضاف رئيس جامعة المنصورة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : عندما تحرينا من الواقعة من قبل المكتب الاعلامي للجامعة تبين أن عملية التعقيم غير اللائقة تمت في كلية التربية التابعة لجامعة المنصورة مؤكدا أن الجامعة تحتوي على 18 كلية .

وأوضح أشرف عبد الباسط : أمس كان هناك امتحانات لـ16 كلية من الـ18 كلية وقمنا بتطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية .

وتابع : عملية التعقيم العشوائية التي تمت كانت قبل البدأ في الامتحان وليس اثناء الامتحان ومع ذلك تم احالة الواقعة للتحقيق .
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