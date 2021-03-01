وزير الثقافة الأسبق يكشف مخطط نشر الثقافة التركية في مصر خلال حكم الإخوان.. فيديو

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس التركي أردوغان يصدر نفسه كخليفة للإسلام والمسلمين، معقبا: "أردوغان يتباهى بالزي العثماني ويصدر رسالة كأنه خليفة الإسلام".





وأضاف "عرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه كان هناك مشهد عبثي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، موضحا أنه حينما حضر أردوغان لجامعة القاهرة خلال حكم الإخوان، رأينا أن الأمن التركي احتل القاعة الأساسية للجامعة.





وأشار: "الأمن التركي اجتاح المكان في جامعة القاهرة، وتراجع الأمن المصري في مشهد عبثي جدا، ووصل الأمر أن شيخ الأزهر كان سيخرج من القاعة لعدم وجود مكان، ولم يهتم أحد لوجوده وجلس في مكان لا يليق بمكانة شيخ الأزهر".





وأوضح: "عاصرت عصر السفير كمال موصلي، وجاء إلي ومعه مسئولين لإقامة مدرسة تركية تعلم اللغة التركية كلغة أساسية ثم اللغة العربية والإنجليزية، وأخبرنا أنه من أهدافهم في ظل السياسية الجديدة بين مصر وتركيا مدرسة تركية في كل محافظة من محافظات الجمهورية".





وأكمل: "سياسة أردوغان قائمة على إحداث صدمة في الإقليم، وجميع الدول العربية، وأشبه كثيرا بالسياسة التي كان يقوم بها هتلر في أوروبا قبيل الحرب العالمية الأولي، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في موقف ضعيف وهو يستغيل هذا الضعف في ممارسة سياسية تتسم بهذا القدر من العنف والشراسة والاستغلال والصراعات الدولية الإقليمية".