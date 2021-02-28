شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي على دمشق

نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، اللقطات المصورة الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ "عدوان إسرائيلي" استهدف العاصمة دمشق.





وقالت وكالة "سانا" إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها دون أن تحدد طبيعة الأهداف".





جاء ذلك بعدما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.



