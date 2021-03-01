أخبار التوك شو.. الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري..محمد أبو العينين يطالب بـ "باركود" لكل معتمر ضمن قانون بوابة العمرة

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، لافتا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100متر.





قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بعقد اجتماع اليوم بشكل عاجل من أجل الإستجابة لكل المطالب التي وجدت على الساحة الفترة الماضية، معقبا: الاجتماع كان يستهدف حل مشكلة تطبيق القوانين نتيجة قرب الموعد المحدد في مارس.







قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي يجتمع مع كل الوزارت والهيئات بشكل دوري وواضح خلال الفترة الماضية، وذلك لأن الرئيس يتابع تفاصيل دقيقة كل المشاريع القومية، متابعا: لدينا اكثر من 425 مشروع في الجامعات الحكومية المجانية.





