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توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري..محمد أبو العينين يطالب بـ "باركود" لكل معتمر ضمن قانون بوابة العمرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات المهمة وتلقت عليها الرد عليها من قبل المسؤولين والمختصين ونعرض لكم أبرزها:

الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة تدخلت سريعا لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات فى الشهر العقارى.

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج  "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين والتي أشاد فيها بتحركات الحكومة لدعم الصعيد.


أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، لافتا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100متر.

قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بعقد اجتماع اليوم بشكل عاجل من أجل الإستجابة لكل المطالب التي وجدت على الساحة الفترة الماضية، معقبا: الاجتماع كان يستهدف حل مشكلة تطبيق القوانين نتيجة قرب الموعد المحدد في مارس.

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي يجتمع مع كل الوزارت والهيئات بشكل دوري وواضح خلال الفترة الماضية، وذلك لأن الرئيس يتابع تفاصيل دقيقة كل المشاريع القومية، متابعا: لدينا اكثر من 425 مشروع في الجامعات الحكومية المجانية.

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الراحل يوسف شعبان أستاذ وفنان كبير، معقله: "ربنا يرحمه ويثبته عند السئوال".

قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حسن المبدأ على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذى أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية حتى نهاية العام، ولكن سيتم مناقشة المواد المنصوص عليها في القانون في جلسة الغد، وقد يكون هناك قرارات أخرى للحكومة غدًا.

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، حقيقة الفيديو المتداول لإصابة طلاب بكورونا أثناء الإمتحانات.
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