نائلة جبر: مصر سباقة في التعاون مع الأمم المتحدة للقضاء على الاتجار بالبشر ..فيديو





قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية ، المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ولها مكاتب على مستوى جميع دول العالم ومنها مكاتب اقليمية مؤكدة أن المنظمة تحرص على التعاون مع الدول للقضاء على الهجرة الغير شرعية .





وأضافت نائلة جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، دور المنظمة العالمية للهجرة هو متابعة أنشطة الدول وتبين أن كانت الدول تحقق تقدم أم لا مؤكدة ان الأمم المتحدة أكدت أن مصر تقوم ببذل مجهود للقضاء على الهجرة الغير شرعية وهذا المجهود يستحق التقدير .



