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نقيب الزراعيين: 33 ألف فدان بجنوب سيناء يستخدم فيها الري الحديث

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:26 م
نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
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حمزة شعيب
قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن توجيهات الرئيس السيسي دائما الاستماع إلى المواطنين في كل المجالات، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء لديها خطة للتنمية الزراعية، لذلك زار وزير الزراعة السيد القصير المحافظة، بحضور محافظ جنوب سيناء، خالد فودة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن نواب المحافظة عرضوا مطالب المزارعين في جنوب سيناء، وأهمها تقنين وضع اليد في المحافظة .

وتابع أنه يوجد 33 ألف فدان مزروعة وأغلبها يستخدم فيها طرق الري الحديث، وتم التوجيه من الوزير بدعم المستثمرين والمزارعين بأحدث أساليب الزراعة.

وأوضح أن الوزير وجه بإنهاء تراخيص الصيد في المحافظة كما تعد زيارة مدينة نويبع هي الأولى لوزير زراعة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن محافظة جنوب سيناء تعد سياحية من الدرجة الأولى، فإن التنمية الزراعية بها كان لها أكبر الأثر في زيادة المساحات.

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