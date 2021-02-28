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القوات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي .. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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أسامة علي
تصدت الدفاعات الجوية السورية، لـ صواريخ إسرائيلية فى دمشق.

ونقلت فضائية "أكسترار نيوز" فيديوهات تصدى قوات الجيش السورى للعدوان الإسرائيل.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم،  إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية".

وأضاف أن "المخابرات متشابكة في كل هذه الجبهات ولا يمكننا الاستغناء عنها. هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وسيعمل ضد جميع التهديدات في الدائرة الأقرب وفي الدائرة الأوسع. 
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