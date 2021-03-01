من مطبخك..4 علاجات مذهلة للصدفية والإكزيما

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1. خل التفاح

2. الصبار

أحضر نصف كوب من جل الصبار الطازج واستخدم قطعة قطن لتطبيقه على الجلد واتركه يجف وكرر 3 مرات يوميا.





3. زيت جوز الهند

4. الكركم