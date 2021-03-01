من مطبخك..4 علاجات مذهلة للصدفية والإكزيما

لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتخفيف ألم أو حرقان أو الحكة إليك وفقا لموقع برايت سايد طرق فعالة ا يمكن أن تساعد في علاج مختلف الأمراض الجلدية بشكل طبيعي.
1. خل التفاح
خل التفاح هو علاج طبيعي خارق يمكنه علاج الالتهابات وتعزيز فقدان الوزن وحتى الوقاية من السرطان. يمكن لخل التفاح أن يعالج حب الشباب ، وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكنه أيضًا محاربة الفطريات والطفح الجلدي على الجلد التي تسبب الطفح الجلدي
ضعي 15-20 مل في كوب من الماء واشربي مرتين يوميًا وضعيه على بشرتك باستخدام قطعة قطن مرتين يوميًا.
علاوة على ذلك يعتبر الصبار أفضل طريقة لتخفيف الحكة والتهيج لاحتوائه على البروتينات السكرية التي تساعد في تقليل الالتهاب هذا يجعله علاجًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من الكلف والأكزيما.
تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مرة واحدة يوميًا ويمكنك وضعه على المنطقة المصابة مرتين يوميًا ..
4. الكركم
الكركم يقلل من الندبات الناتجة عن حب الشباب ويمكن أن يساعد وجهك على إزالة حب الشباب ويمكنك تناوله كمكمل غذائي عن طريق الفم.
أو امزجه في الماء لعمل معجون ووضعه على الجلد لتقليل الالتهاب.
1. خل التفاح
خل التفاح هو علاج طبيعي خارق يمكنه علاج الالتهابات وتعزيز فقدان الوزن وحتى الوقاية من السرطان. يمكن لخل التفاح أن يعالج حب الشباب ، وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكنه أيضًا محاربة الفطريات والطفح الجلدي على الجلد التي تسبب الطفح الجلدي
ضعي 15-20 مل في كوب من الماء واشربي مرتين يوميًا وضعيه على بشرتك باستخدام قطعة قطن مرتين يوميًا.
2. الصبارمن المعروف على نطاق واسع أن جل الصبار يخفف من حروق الشمس ويساعد على التئام الجروح. أحد الاستخدامات الأساسية لهذا النبات هو الحفاظ على بشرتك صافية ورطبة.
علاوة على ذلك يعتبر الصبار أفضل طريقة لتخفيف الحكة والتهيج لاحتوائه على البروتينات السكرية التي تساعد في تقليل الالتهاب هذا يجعله علاجًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من الكلف والأكزيما.
أحضر نصف كوب من جل الصبار الطازج واستخدم قطعة قطن لتطبيقه على الجلد واتركه يجف وكرر 3 مرات يوميا.
3. زيت جوز الهنديعتبر زيت جوز الهند بديلًا طبيعيًا رائعًا لترطيب البشرة بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيت جوز الهند لديه القدرة على اختراق الجلد بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، فهو علاج مثالي للأشخاص الذين يعانون من الصدفية والأكزيما مع الحفاظ على ترطيب الجلد والسماح له بالشفاء بشكل أسرع.
تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مرة واحدة يوميًا ويمكنك وضعه على المنطقة المصابة مرتين يوميًا ..
4. الكركم
الكركم يقلل من الندبات الناتجة عن حب الشباب ويمكن أن يساعد وجهك على إزالة حب الشباب ويمكنك تناوله كمكمل غذائي عن طريق الفم.
أو امزجه في الماء لعمل معجون ووضعه على الجلد لتقليل الالتهاب.