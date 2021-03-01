بطول 2 كيلو.. منة الله طاهر: ممشي سياحي يربط المتحف الكبير بالأهرامات.. فيديو

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للاهتمام بالمتحف المصري الكبير.





وأضافت "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سيكون هناك ممشي سياحي بطول 2 كيلو متر طول فى عرض نصف كيلو، وهو من موقع المتحف وصولا للأهرامات الثلاثة.





وأشارت إلى أنه سيتم توفير كافة المرافق بالممشى السياحي، موضحه أن المتحف الكبير يعتبر أكبر متحف في تاريخ البشرية، لافته إلى أن المتحف الكبير يقع على مساحة 117 فدانا.





وأوضحت ان واجهة المتحف الكبير تضم 7 أهرامات في المدخل الرئيسي، وهو شكل مميز يدل على الحضارة المصرية، مردفة أن افتتاح المتحف الكبير سيكون خلال العام الجاري، وأن أعلى نقطة في المتحف توازي ارتفاع الهرم الأكبر، مختتمة أن الافتتاح سيكون عالميا ويحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء.