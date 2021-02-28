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محافظ الشرقية: ميكنة القرى والمراكز يمنع التلاعب والفساد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من ميكنة جميع المراكز والقرى.

أوضح غراب خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن الميكنة تعود على المواطنين بالنفع وكذا الدولة، حيث تمنع محاولات التلاعب والفساد.

وتابع محافظ الشرقية، أن المواطنين بالمحافظة سيشعرون قريبا بأهمية ونتائج ميكنة المراكز والقرى من حيث الخدمات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،  أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة رصد المخالفات أولًا بأول وإزالتها فورًا في المهد.

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