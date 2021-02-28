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2.5 % ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يرد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:53 م
وزير العدل
وزير العدل
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عادل نصار
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية في يناير 2021، متابعا أن القانون لا يوجد فيه أن من لا يسجل بالشهر العقاري سنقطع عنه المرافق.


وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن البائع سيدفع نسبة الـ2.5% بعيدًا عن المشتري، لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن مصلحة الشهر العقاري رفع عنه عبئا كبيرا.


وتابع وزير العدل، أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.


وتابع مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، نريد أن "نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول".


وكشف وزير العدل، عن أن "5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر اللي مسجلة، والمشكلة في الإجراءات العقيمة".

  
قال مروان، إنه هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 5% فقط من الوحدات السكنية والعقارات مسجل.


وأضاف وزير العدل، أن مشكلة التسجيل في إجراءات التسجيل وليس رسوم التسجيل، مضيفا: عملنا على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل.
 

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