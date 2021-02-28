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حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب : السعودية لها دور مشهود في تعزيز قيم الحق والعدل

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:55 م
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أنها تابعت ببالغ الاهتمام بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الذي جاء ردًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، الذي خلا من أي معطيات أو أدلة.


أكدت الأمانة العامة أنها تثمن عاليا ما تضمنه بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء السعودي الشامخ، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد.


عبرت الأمانة العامة عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان.


وأعربت الأمانة العامة عن تقديرها البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، في تحقيق التنمية والازدهار في المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين. مؤكدة تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.
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