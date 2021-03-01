أخبار التوك شو.. أحمد موسي يصفق للحكومة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية لا سيما أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددًا.





بدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد بالتصفيق للحكومة، التي استجابت لمطالب المواطنين، متابعًا أنه وعد بالتصفيق حال الاستجابة.





قال الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الصحة والشئون الوقائية، إن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، معقبا "لم نرصد أي آثار جانبية".





كشف أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل فيديو الرش المتداول بالمدرجات الخاصة بالجامعة، أثناء تواجد الطلاب وأداء الامتحان .





أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزراية التي اجتمعت اليوم نتج عنها قرارت مهمة كاستجابة للشارع المصري، واستجاب الحكومة للشارع من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لأخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.





قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.





قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن قانون تنظيم العمرة يهدف إلى أن يكون للدولة السيطرة والسيادة على رحلات العمرة، ليكون المعتمر آمنًا خلال رحلته.





أذاعت فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن حادث غرق مركب كينج مريوط.





عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين والتي أشاد فيها بتحركات الحكومة لدعم الصعيد.





قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية معلقة "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".





أكد الإعلامي أحمد موسي، أنه لم يتم التحقيق مع ريهام الديب في واقعة نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري.



