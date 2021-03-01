ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسي يصفق للحكومة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية لا سيما أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددًا.

بدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد بالتصفيق للحكومة، التي استجابت لمطالب المواطنين، متابعًا أنه وعد بالتصفيق حال الاستجابة.

قال الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الصحة والشئون الوقائية، إن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، معقبا "لم نرصد أي آثار جانبية".

كشف أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة،  تفاصيل فيديو الرش المتداول بالمدرجات الخاصة بالجامعة، أثناء تواجد الطلاب وأداء الامتحان .

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزراية التي اجتمعت اليوم نتج عنها قرارت مهمة كاستجابة للشارع المصري، واستجاب الحكومة للشارع من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لأخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.

قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن قانون تنظيم العمرة يهدف إلى أن يكون للدولة السيطرة والسيادة على رحلات العمرة، ليكون المعتمر آمنًا خلال رحلته.

أذاعت فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن حادث غرق مركب كينج مريوط.

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج  "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين والتي أشاد فيها بتحركات الحكومة لدعم الصعيد.

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية معلقة "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".

أكد الإعلامي أحمد موسي، أنه لم يتم التحقيق مع ريهام الديب في واقعة نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آخرهم حورية فرغلي | نجوم أبعدهم المرض عن الساحة الفنية

منهم حورية فرغلي.. فنانون غيبهم المرض عن الأضواء.. تفاصيل تعرضهم لـ وعكات صحية أجبرتهم على الابتعاد

أسباب زيادة الإصابة بنزلات البرد مؤخرا.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء.. اعرف السبب.. فيديو

متحدث الحكومة: إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار.. واستجبنا لـ 90% من المطالب

4 سنين واقعين من حياتي .. حورية فرغلي: مش فاكرة غير فيلم القشاش وعبده موتة .. فيديو

ترشيحاتنا

العد التنازلي بدأ.. آبل تستعد لإطلاق آيفون 13

بشرى سارة بشأن لقاح جونسون آند جونسون

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف شروط اختيار المذيعين للعمل فيها.. فيديو

ضربها بماسورة حديد.. عاطل يقتل نجلة شقيقته لسوء سمعتها في البحيرة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على شيفيلد الأحد

لقاح جونسون أند جونسون يثبت فعالية بنسبة 86 %.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو