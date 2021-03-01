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تعليم

وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:36 ص
وكيل الصحة بالفيوم
وكيل الصحة بالفيوم يناقش حصاد اليوم الأول
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم مساء الأحد اجتماعا، بعد انتهاء اليوم الأول للحملة القومية لشلل الأطفال، بحضور الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ، ومديرى الإدارات الصحية ومديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية ومشرفين المديرية وذلك لمناقشة الأنشطة خلال اليوم وتذليل أى صعوبات ومعوقات.
بدأت فرق العمل اليوم نشاطها، سواء فرق ثابتة بالوحدات أو فرق متحركة من شقة الى شقة. ، وخلال الاجتماع عرض مشرفى المديرية اهم المعوقات والصعوبات التي واجهت بعض الفرق الصحية بالوحدات والمراكز الحضرية خلال اليوم والعمل على حلها ،وقدم الدكتور حاتم الشكر لجميع الاطقم الطبية العاملة بالحملة على الجهد المبذول ، وأكد على مواصلة الجهود للوصول إلى المستهدف المطلوب وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.




تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم. 

وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع. 

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألف و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات. 





وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال
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