وكيل الصحة بالفيوم: 1913 فريقًا للتطعيم ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم مساء الأحد اجتماعا، بعد انتهاء اليوم الأول للحملة القومية لشلل الأطفال، بحضور الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية ابراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة ، ومديرى الإدارات الصحية ومديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية ومشرفين المديرية وذلك لمناقشة الأنشطة خلال اليوم وتذليل أى صعوبات ومعوقات.
بدأت فرق العمل اليوم نشاطها، سواء فرق ثابتة بالوحدات أو فرق متحركة من شقة الى شقة. ، وخلال الاجتماع عرض مشرفى المديرية اهم المعوقات والصعوبات التي واجهت بعض الفرق الصحية بالوحدات والمراكز الحضرية خلال اليوم والعمل على حلها ،وقدم الدكتور حاتم الشكر لجميع الاطقم الطبية العاملة بالحملة على الجهد المبذول ، وأكد على مواصلة الجهود للوصول إلى المستهدف المطلوب وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألف و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.