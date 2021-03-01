نشرة أخبار العالم .. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من أمير قطر.. إسرائيل تقصف أهداف إيرانية في سوريا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أجرى أمير قطر تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اطمأن خلاله على صحة الأمير السعودي، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري.





استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد السفير الإيراني في أنقرة محمد فرازمند، بعد أن أدانت طهران العملية العسكرية التركية في شمال العراق.













أعلن التلفزيون السوري مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية واقع للمليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية.









أدانت قطر، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، أمس السبت، على يد ميليشيات الحوثيين.









للمرة الثانية، يواجه حاكم نيويورك الديمقراطي، أندرو كومو، تهما جديدة بالتحرش الجنسي، حيث كشفت شارلوت بينيت، وهي موظفة سابقة بمكتبه، عن تعرضها للتحرش على يد السياسي البارز، العام الماضي.









أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.









نفى، أحمد الشركسي، مستشار رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، صحة تقرير الأمم المتحدة، حول وجود تزوير في انتخابات المجلس الرئاسي.









قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى "معلومات موثوقة" تفيد بأن حملة يوم الأحد ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار خلفت 18 قتيلًا على الأقل وأكثر من 30 جريحًا.









قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إيران رفضت عرضًا بعقد مباحثات مع مسئولين أمريكيين.









نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، اعترافا بتورط طهران في الهجوم على سفينة شحن إسرائيلية في بحر عمان.









أعلن البيت الأبيض اليوم، الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء رفض إيران الدعوة لحضور محادثات مباشرة بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ، حسبما أفادت رويترز نقلًا عن مسؤولين بالإدارة.







