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أول تعليق من فرج عامر على أزمة المسحات في الدوري العام

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:25 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عادل نصار
قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، نقلا عن عمرو الجنايني: "جاءت له أموال من "الفيفا" لعمل المسحات ضد فيروس كورونا للاعبي كرة القدم، مضيفا وبدأت عملية المسحات قبل كل مباراة في بطولة الدوري المصري".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اتحاد كرة القدم أبلغنا أنه علينا تحمل أموال المسحات قبل كل مباراة، مضيفا أنه رديت أنني لم أدفع أي أموال لأنه لم نتفق على هذا الأمر.

وتابع رئيس نادي سموحة، أنه تم اقتراح أن يتم عمل مسحة كل مباراتين وليس مباراة، مستدركا أنه :"ما يحدث شيء غريب وطلب مننا 3 مليون جنية من أجل المسحة ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الأندية تعاني أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وخاصة أن مسابقة كرة القدم لا يوجد بها مكسب تقريبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا في مأزق حقيقي في موضوع تحملنا المسحات.

وطالب رئيس نادي سموحة، اتحاد الكرة الالتزام بتعهداته فيما يخص تحمل الاتحاد تكاليف المسحات.

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