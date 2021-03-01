يعمل في مصر على المزاج.. فرج عامر يفتح النار على الفار

شن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما حادا على تقنية الفار التي تعمل في بطولة الدوري العام لكرة القدم.





وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إنه :"الفار يعمل في مصر على المزاج"، مضيفا أن تقنية الفار التي تعمل في مباريات الدوري المصري مضروب والشركة التي تنفذه تم إلغاء التعاقد معها.





وتابع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن تقنية الفار يتحكم فيه أشخاص وهذا الأمر مرفوض تماما وهناك وقائع مؤسفة في هذا الأمر.





قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه عمرو الجنايني قال أنه جاءت له أموال من "الفيفا" لعمل المسحات ضد فيروس كورونا للاعبي كرة القدم، مضيفا وبدأت عملية المسحات قبل كل مباراة في بطولة الدوري المصري.





وأضاف أنه اتحاد كرة القدم ابلغنا أنه علينا تحمل أموال المسحات قبل كل مباراة، مضيفا أنه رديت أنني لم أدفع أي أموال لأنه لم نتفق على هذا الأمر.

وتابع رئيس نادي سموحة، أنه تم اقتراح أن يتم عمل مسحة كل مباراتين وليس مباراة، مستدركا أنه :"ما يحدث شيء غريب وطلب مننا 3 مليون جنية من أجل المسحة ضد فيروس كورونا".





وأشار إلى أن الأندية تعاني أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وخاصة أن مسابقة كرة القدم لا يوجد بها مكسب تقريبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا في مأزق حقيقي في موضوع تحملنا المسحات.





وطالب رئيس نادي سموحة، اتحاد الكرة الالتزام بتعهداته فيما يخص تحمل الاتحاد تكاليف المسحات.







