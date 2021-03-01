ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يعمل في مصر على المزاج.. فرج عامر يفتح النار على الفار

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:23 ص
تقنية الفار في الدوري
تقنية الفار في الدوري العام
Advertisements
عادل نصار
شن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما حادا على تقنية الفار التي تعمل في بطولة الدوري العام لكرة القدم.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إنه :"الفار يعمل في مصر على المزاج"، مضيفا أن تقنية الفار التي تعمل في مباريات الدوري المصري مضروب والشركة التي تنفذه تم إلغاء التعاقد معها.

وتابع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن تقنية الفار يتحكم فيه أشخاص وهذا الأمر مرفوض تماما وهناك وقائع مؤسفة في هذا الأمر.

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه عمرو الجنايني قال أنه جاءت له أموال من "الفيفا" لعمل المسحات ضد فيروس كورونا للاعبي كرة القدم، مضيفا وبدأت عملية المسحات قبل كل مباراة في بطولة الدوري المصري.

وأضاف أنه اتحاد كرة القدم ابلغنا أنه علينا تحمل أموال المسحات قبل كل مباراة، مضيفا أنه رديت أنني لم أدفع أي أموال لأنه لم نتفق على هذا الأمر.
وتابع رئيس نادي سموحة، أنه تم اقتراح أن يتم عمل مسحة كل مباراتين وليس مباراة، مستدركا أنه :"ما يحدث شيء غريب وطلب مننا 3 مليون جنية من أجل المسحة ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الأندية تعاني أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وخاصة أن مسابقة كرة القدم لا يوجد بها مكسب تقريبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا في مأزق حقيقي في موضوع تحملنا المسحات.

وطالب رئيس نادي سموحة، اتحاد الكرة الالتزام بتعهداته فيما يخص تحمل الاتحاد تكاليف المسحات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من فرج عامر عن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الـ VAR

رسميا.. سموحة يشكو حكام مباراة بيراميدز للجنة الثلاثية.. ويهدد بالتصعيد للفيفا

فرج عامر يهاجم حامل راية مباراة بيراميدز وسموحة: الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية

اتحاد الكرة يصدم سموحة فى أزمة هدف مباراة بيراميدز الملغي

التصعيد لـ فيفا.. سموحة يقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب مباراة بيراميدز

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

ترشيحاتنا

متحدث الحكومة: وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب ضريبة التصرفات العقارية من البائع

متى تعلن حرب الشرق الأوسط الشاملة؟.. إيران تجر بايدن إلى ساعة الصفر

أنور سلامة ينصح إدارة الأهلي بالبحث عن بديل لـ موسيماني.. تفاصيل

وزير الكهرباء يعلن مفاجأة جديدة عن التعيينات

أثاروا الغضب على السوشيال ميديا.. أطفال مصريون يتحدثون عن حبهم لإسرائيل

إسلام جمال: الكرة لمست يد بواليا في هدف الأهلي الثاني .. والجيش قادر على احتلال مركز جيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة