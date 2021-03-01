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الشهر العقاري يعلق على مقترح الحكومة بفصل الارتباط بين التسجيل والضريبة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:26 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الحكومة تحركت أـمس من أجل تحقيق هدف القيادة السياسية الخاص بالتخفيف على المواطنين، معقبا:"اقدم لهم تحيه وتقدير للحكومة ومجلس النواب".

واسترسل "ياقوت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي": وزير العدل تقدم بالكثير من الحلول، معقبا: من ضمن المقترحات هو أن يتم النظر في إرجاء تنفيذ القانون حتى ديسمبر وايضا فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف، مقترح فك الأرتباط بين التسجيل الوحدة  وضريبة، معقبا: هذا المقترح يعد هام للغاية، وذلك لأنه اختص الشهر العقاري ببحث الملكية وتحصيل الرسوم فقط.

واوضح ان المقترح سيمنع وجود إزدواج بين الضرائب والشهر العقاري فيما يخص تسديد الضريبة، منوها إلى أن من يرغب في تسجيل العقار وفقا للقانون القديم.
 
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