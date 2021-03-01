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وزارة الثقافة توضح كيفية الالتحاق بجائزة المبدع للصغير.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:47 ص
إنتصار السيسى
إنتصار السيسى
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داليا أحمد

قال هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير حدث ثقافي كبير ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى الإقليم والقارة والوطن العربى بأكلمه، موضحًا أن الدولة المصرية ترسل رسالة إلى كل الأطفال الموهوبين والنشأ وأنهم ضمن أولوياتها.


أوضح هشام عزمى ، خلال مداخلته عبر سكايب فى برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أن شروط الإلتحاق هي متعارف عليها مثل أن يكون مصرى الجنسية وعدم تقديمه بهذه الأعمال لمسابقات وجوائز أخرى وبالنسبة للأعمال الجامعية العلمية ان تكون بموافقة كافة الجماعة، مضيفًا أنه يتم إرسال الأعمال عن طريق البريد للمجلس الأعلى للثقافة لتحديد الموعد المحدد للجائزة وهو 25 مارس.


أكد هشام عزمى، أن الفئات العمرية المتوقع اشتراكها الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 سنة والثانية من 12 إلى 18 سنة، كاشفًا أن هناك 3 مجالات محور الجائزة، الأول هو الثقافة أو الآداب والثانى للفنون والثالث للابتكارات العلمية.


أضاف هشام عزمى، أن اللجنة العليا حددت فروع جديدة تابعة لهذه المجالات فبالنسبة لمجال الآداب وهى القصة والمسرحية وبالنسبة للفنون العزف والرسم والغناء وبالنسبة للابتكارات العلمية المواقع الإلكترونية والإختراعات العلمية.

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