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محافظات

«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:05 ص
«مبادرة حياة كريمة»..
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية
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احمد علي
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل  الصحة بالغربية، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة  والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية ، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية أن قد تم تنظيم القافله الطبية بقرية شبشير الحصة وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي علي اكثر من 500 حالة بتخصصات مختلفه يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»،  وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري  المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور
«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور
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