«مبادرة حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية تجوب محافظة الغربية.. صور

أعلن الدكتور عبد الناصر

وكيل الصحة

بالغربية

، عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية ، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.