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فن

بكلمات مؤثرة.. إنجي علي تنعى يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:53 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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مصطفى كرم

نعت الإعلامية انجي على الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت انجي على عبر حسابها بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت قائلة "رحل محسن ممتاز ..(رافت الهجان).. حافظ رضوان (الشهد والدموع).. وكثير من الاعمال التى ستظل خالده فى وجداننا.. رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان خالص عزائى لاهله وكل محبينه ربنا يرحمه ويغفرله ويعفو عنه ويصبر اهله نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه".

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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