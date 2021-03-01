ضربها بماسورة حديد.. عاطل يقتل نجلة شقيقته لسوء سمعتها في البحيرة

أمرت النيابة العامة بكفر الدوار، بحبس عاطل لاتهامه بقتل نجلة شقيقته؛ بسبب سوء سمعتها بمنطقة الميزانة خلف مبنى مجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي منطقة الميزانة بمدينة كفر الدوا، بوقوع جريمة قتل داخل المنطقة.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين قيام "م. ب" عاطل، بالاعتداء علي نجلة شقيقته "ش. أ" 20 سنة، بآلة حادة (ماسورة حديدية)؛ بسبب سوء سمعتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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