أستاذ فيروسات: لن يتم إيقاف هذا الفيروس إلا عن طريق تلقي اللقاحات.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات وعضو مجلس الشيوخ: "لابد أن يكون هناك سرعة كبيرة في إتمام عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا على جميع الدول، مؤكدا أن فيروس كورونا سريع التحور وسريع الانتشار ولن يتم ايقاف هذا الفيروس إلا عن طريق تلقي اللقاحات". إتمامعلى





وأضاف أحمد شاهين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة " الأولى المصرية"، أن فيروس كورونا يتحور كل شهر وفيروس الانفلونزا يتحور كل اسبوع وفيروس الايدز دائم التحور لافتا ان اول تحور حدث في فيروس كورونا كان في بريطانيا.



