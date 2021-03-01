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أستاذ فيروسات: لن يتم إيقاف هذا الفيروس إلا عن طريق تلقي اللقاحات.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات وعضو مجلس الشيوخ: "لابد أن يكون هناك سرعة كبيرة في إتمام عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا على جميع الدول، مؤكدا أن فيروس كورونا سريع التحور وسريع الانتشار ولن يتم ايقاف هذا الفيروس إلا عن طريق تلقي اللقاحات".

وأضاف أحمد شاهين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية"، أن فيروس كورونا يتحور كل شهر وفيروس الانفلونزا يتحور كل اسبوع وفيروس الايدز دائم التحور لافتا ان اول تحور حدث في فيروس كورونا كان في بريطانيا.

وأوضح أحمد شاهين ، فيروس كورونا: "لابد أن يتم السيطرة عليه في العالم في اسرع ما يكون وفي وقت واحد لافتا ان جميع مصانع اللقاحات يجب أن تضع في الاعتبار التحوارت التي تحدث للفيروس باستمرار من خلال إنتاج لقاحاتهم".
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