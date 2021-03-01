رسالة من رئيس إذاعة القرآن الكريم لكل الشباب الذين تخلوا عن اللغة العربية فى الكتابة والتحدث.. فيديو

قال حسن مدنى، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن اللغة العربية هى اللغة الأساسية لأى مذيع، وأن المذيع الذى يلتحق بأى شبكة بالإذاعة المصرية لابد أن تكون أداته اللغة العربية، ولكن اللغة العربية بمنأ عن التقعر والترطع فى الأداء.





أوضح حسن مدنى ، خلال لقائه فى برنامج " من مصر" المذاع على فضائية cbc ، أنه لا يستخدم لغة صعب على المستمع ولكن يستخدم اللغة العربية الفصحى السهلة المعاصرة التى يسهل فهمها، مؤكدا أن التحدث بلغة الحوار يكون بمزيج ما بين الفصحى المعاصرة وبين اللغة العامية الراقية.

أكد حسن مدني، أن الشباب اليوم فى منأ عن اللغة العربية معتمدين على لغتهم فى التعامل على الفضاء الرقمى والإلكترونى ويخطئون فى بعض الحروف مثل تغير القاف إلى همزة، مشيرا إلى أن الشباب يستطيعوا أن يتقبلوا النقد البناء تجاه اللغة حتى يتمكنوا من إعتدال اللغة مرة ثانية مع إستخدام لغة الجسد بطريقة جيدة.