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أخبار العالم

ترامب يعلق على الاتفاق المتوقع بين أمريكا وإيران

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:09 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إدارته عقدت  صفقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط دون إراقة قطرة دماء. 

وأضاف في كلمته بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "إدارتي نجحت في وضع حد للتورط في الحروب التي لا نهاية لها". 

وتابع: "لو كانت الانتخابات منصفة لتوصلنا إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع الأول". 

وذكر في كلمته: "إدارة بايدن تسعى لرفع العقوبات والتفاوض مع إيران، و إدارتي وضعت حدا للحروب التي كانت بلا نهاية والآن يريدون العودة إليها".

فيما أكد أن خطته بشأن التعامل مع فيروس كورونا هي التي تتعامل بها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. 
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