أستاذ مناعة يكشف عن اللقاح الحقيقي للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات وعضو مجلس الشيوخ، إن اللقاحات لا تضر بالجسد البشري وتمنع حدوث الإصابة بالفيروس وان لم تمنع الإصابة بالفيروس فإنها تمنع الوصول إلى الحالات الشديدة والتي تحتاج الي وضعها علي تنفس صناعي. أحمدالإصابةفإنهاالوصولإلى الي وضعها علي أجهزة





وأضاف أحمد شاهين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة " الأولى المصرية"، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتطبيقها الحكومة المصرية أدت إلى انخفاض إصابات فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة الوعي والالتزام بالإجراءات من قبل المواطنين .



