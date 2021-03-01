محافظ الإسكندرية يعلق على حادث انهيار عقار الجمرك بعد وفاة حالتين

واسترسل "الشريف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": حدث إنهيار جزئي للمنزل، حيث انهار سقف الدور الثالث عليه توالت باقي الاسقف في الإنهيار، معقباك لدينا حالتين وفاة أحدهما لرجل لديه 48 عام وفتاة بعمر الـ16 عشر.





وأكمل: لدينا 4 حالات إصابة أثنين في المستشفى وأخرين بحالة جيدة، مسترسلا: المنزل صدر له قرار غزلة وهدم منذ عام 2011، والمعاينة اوضحت ذك في قرار، وهم رفضوا بإخلاء العقار، ولم يتم تنفيذ قرار الهدم وفقا لرغبة المالك.





وأوضح، لدينا 2300 عقار متواجدين منذ أكثر من 100 عام في الإسكندرية، معقبا: يجب أن يحدث لتلك العقارات هدم ولكن المالك يمكن أن يرفض او يوافق، منوها إلى ان المحافظة لديها أكثر من 134 قرار إزلة.





وأضاف، المحافظة تحاول مع المواطنين، ولكن الامر صعب لعدم امتلاك قاطني تلك المنازل أماكن أخرى، ولكن المحافطة تجهز موقع بديل لقاطني العقار لفترة مؤقتة، مشددا على ان المحافظة لا تمتلك ممتلكات يمكن أن يقيم بها قاطني تلك العقارات.





علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على عقار الجمرك المنهار، قائلا: العقار مكون من دور ارضي و3 أدوار علوية، وهو مبني على نظام الأسقف الحاملة والأسقف الخشبية، معقبا: المنزل مقام منذ 100 عام.