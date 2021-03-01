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فن

"غابة" لـ مروان بابلو تريند رقم 2 على يوتيوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:27 ص
مروان بابلو
مروان بابلو
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آيه عاطف
تصدر مروان بابلو، تريند رقم 2 على موقع "يوتيوب" بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "غابة"، كما حققت 6 ملايين ونصف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: " السلام عليكم اظهر يا مختفي .. الصورة مش واضحة بس مش هتفرق .. فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم .. كل التماثيل هتتكسر .. مش بمثل أنا مش ببتذل .. أصارحك في وشك أنا مش حتكسف .. الشياطين عمالة تزن في ودني".

كلامكو كله مثير للشفقة .. أول ما جيت حلت البركة .. طبقنا طابق على طبقك .. دوا حقي دي مش صدقة .. حلكِ مني عشان انت عطلة .. مشفتكوش أيام الحارة .. أيام ما سهرنا تحت المطرة .. أيام الأكشن والإثارة".

وكان مروان بابلو قد أعلن في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

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