توقع زيادة أرباح فولكس فاجن رغم وجود كورونا

قالت فولكس فاجن أنها تتوقع بأن أرباحها ستتحسن خلال الفترة الحالية ، على الرغم من وجود فيروس كورونا المستجد ووجود معاناة العديد من الاقتصادات من ارتفاع معدلات العدوى ،وذلك بسبب نقص أقراص أشباه الموصلات المهمة للسيارات على هذه الصناعة ، وفقا لما أفادت وكالة بلومبرج للانباء الأقتصادية .



وأكدت وكالة بلومبرج بعد إجتماع مجلس إدارة المشرف أن أكبر شركة لصناعة السيارات في اوروبا فمن المتوقع هامش تشغيل 5 % إلى 6.5 % ، وذلك لعام 2021 ، كما تهدف إلى الوصول إلى أعلى نسبة في هذا النطاق.



كما أقترح مجلس إدارة شركة فولكس فاجن توزيع أرباح دون تغيير قدرها4.86 يورو ، ولكن لكل سهم من الأسهم المفضلة ، 4.80 يورو للسهم العادي.



يذكر أن فولكس فاجن الألمانية طرحت خطتها المجهزة لتقديم سيارة ميني فان الكهربائية ، ومن المقرر أن فولكس فاجن المستقلة الميني فان Buzz من المقرر إطلاقها في عام 2025.



ويعتبرالنموذج يجري تصميمه لخدمة المناطق الحضرية، و التطوير يسير بأقصى سرعة على حد قول الشركة ،وأكد رئيس وحدة سيارات أودى الفارهة ، التابعة لفولكس فاجن أن شركة صناعة السيارات الالمانية تعتزم الان تطوير أغلب البرمجيات، التي تحتاجها سياراتها ذاتية القيادة.



