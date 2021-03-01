توقع زيادة أرباح فولكس فاجن رغم وجود كورونا

قالت فولكس فاجن أنها تتوقع بأن أرباحها ستتحسن خلال الفترة الحالية ، على الرغم من وجود فيروس كورونا المستجد ووجود معاناة العديد من الاقتصادات من ارتفاع معدلات العدوى ،وذلك بسبب نقص أقراص أشباه الموصلات المهمة للسيارات على هذه الصناعة ، وفقا لما أفادت وكالة بلومبرج للانباء الأقتصادية .
وأكدت وكالة بلومبرج بعد إجتماع مجلس إدارة المشرف أن أكبر شركة لصناعة السيارات في اوروبا فمن المتوقع هامش تشغيل 5 % إلى 6.5 % ، وذلك لعام 2021 ، كما تهدف إلى الوصول إلى أعلى نسبة في هذا النطاق.
كما أقترح مجلس إدارة شركة فولكس فاجن توزيع أرباح دون تغيير قدرها4.86 يورو ، ولكن لكل سهم من الأسهم المفضلة ، 4.80 يورو للسهم العادي.
يذكر أن فولكس فاجن الألمانية طرحت خطتها المجهزة لتقديم سيارة ميني فان الكهربائية ، ومن المقرر أن فولكس فاجن المستقلة الميني فان Buzz من المقرر إطلاقها في عام 2025.
ويعتبرالنموذج يجري تصميمه لخدمة المناطق الحضرية، و التطوير يسير بأقصى سرعة على حد قول الشركة ،وأكد رئيس وحدة سيارات أودى الفارهة ، التابعة لفولكس فاجن أن شركة صناعة السيارات الالمانية تعتزم الان تطوير أغلب البرمجيات، التي تحتاجها سياراتها ذاتية القيادة.
وأكدت وكالة بلومبرج بعد إجتماع مجلس إدارة المشرف أن أكبر شركة لصناعة السيارات في اوروبا فمن المتوقع هامش تشغيل 5 % إلى 6.5 % ، وذلك لعام 2021 ، كما تهدف إلى الوصول إلى أعلى نسبة في هذا النطاق.
كما أقترح مجلس إدارة شركة فولكس فاجن توزيع أرباح دون تغيير قدرها4.86 يورو ، ولكن لكل سهم من الأسهم المفضلة ، 4.80 يورو للسهم العادي.
يذكر أن فولكس فاجن الألمانية طرحت خطتها المجهزة لتقديم سيارة ميني فان الكهربائية ، ومن المقرر أن فولكس فاجن المستقلة الميني فان Buzz من المقرر إطلاقها في عام 2025.
ويعتبرالنموذج يجري تصميمه لخدمة المناطق الحضرية، و التطوير يسير بأقصى سرعة على حد قول الشركة ،وأكد رئيس وحدة سيارات أودى الفارهة ، التابعة لفولكس فاجن أن شركة صناعة السيارات الالمانية تعتزم الان تطوير أغلب البرمجيات، التي تحتاجها سياراتها ذاتية القيادة.