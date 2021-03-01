تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 24

يستعرض موقع "صدى البلد"، ترتيب الهدافين للدوري الإيطالي، بعد انتهاء الجولة الـ 24.





وانتهت الجولة الـ 24 بمباراة روما وإي سي ميلان والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.





ويتربع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي برصيد 19 هدفا.





وجاء ترتيب الهدافين بالكالتشيو بعد انتهاء الجولة الـ 24 على النحو التالي:

المركز الأول: كريستيانو رونالدو (19 هدفا)

المركز الثاني: روميلو لوكاكو (18 هدفا)

المركز الثالث: تشيرو إيموبيلي (14 هدفا)

المركز الرابع: زلاتان إبراهيموفيتش (14 هدفا)

المركز الخامس: لويس مورييل (14 هدفا)

المركز السادس: لاوتارو مارتينيز (13 هدفا)

المركز السابع: جواو بيدرو (12 هدفا)

المركز الثامن: أندريا بيلوتي (11 هدفا)

المركز التاسع: لورينزو إنسيني (10 أهداف)

المركز العاشر: فرانشيسكو كابوتو (10 أهداف)