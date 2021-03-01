غادة عبد الرازق تنعى أحلام الجريتلي

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة احلام الجريتلي التي توفيت مساء امس الأحد عن عمر يناهز ال 70 عاما.







ونشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحة وعلقت قائلة:‬‏‪انالله وأنا آلية راجعون الفنانة القديرة #احلام الجريتلي".







وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.





وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

