ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولون فيه المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بعد تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يظهر فيها الشخص المذكور يقوم بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع إحدى الفتيات .









حيث نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المذكور " له معلومات جنائية"، وأمكن التوصل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة كما تم ضبط الفتاة التى ظهرت بمقاطع الفيديو المشار إليها.









أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق نسب مشاهدة وأرباح غير مشروعة جراء نشاطه المؤثم.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .