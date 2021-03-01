ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولون فيه المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:34 ص
ضبط فتاة
ضبط فتاة
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بعد تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يظهر فيها الشخص المذكور يقوم بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع إحدى الفتيات .


حيث نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المذكور " له معلومات جنائية"، وأمكن التوصل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة كما تم ضبط الفتاة التى ظهرت بمقاطع الفيديو المشار إليها.


أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق نسب مشاهدة وأرباح غير مشروعة جراء نشاطه المؤثم.
أ
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتحل صفة موظف بنك.. ضبط شخص يتداول عملات افتراضية على الإنترنت

صور عارية ورسائل جنسية.. ضبط قوادة وفتاة ليل تروجان للدعارة على الإنترنت بالجيزة

دعارة مقابل المال.. ضبط سيدة تدير صفحة تروج للرذيلة على فيسبوك

ألعاب منافية للآداب.. ضبط شخص يروج لبيع منتجات لممارسة الفجور على فيسبوك

ضبط سيدة تمارس الرذيلة بالاعلان على فيسبوك بالاسكندرية

أنشأتا صفحة على فيسبوك.. فتاتان تروجان للرذيلة مقابل المال

ترشيحاتنا

الأهلي: نعاني من التحكيم وندعم الجهاز الفني واللاعبين لاستعادة مستواهم

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

موقف العقارات المسجلة مسبقا والشقق المتصالح عليها من التسجيل الشهر العقاري

ضربها بماسورة حديد.. عاطل يقتل نجلة شقيقته لسوء سمعتها في البحيرة

أحمد قاسم يكتب: بودي جارد.. هتضحك بالعافية وهات مسكن صداع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور

اعتقال الأطباء والصحفيين.. إطلاق النار على المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.. صور