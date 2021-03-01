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أخبار البلد

نبيل الحلفاوي ينعى أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:57 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء  أمس عن عمر يناهز ال 70 عاما.

‬‏‪وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر قائلا:  "‏ورحيل آخر من الأسرة الفنية قبل أن ينتهي اليوم رحم الله الزميلة الطيبة ابنة مسرح الطليعة الفنانة أحلام الجريتلي وصادق العزاء لشقيقتها الفنانة إنعام الجريتلي وباقي أسرتها الكريمة ومحبيها إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان من له الدوام.".

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".



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