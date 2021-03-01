الصحف الإماراتية.. تنديد دولي بالهجمات الحوثية على السعودية.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. بشرى سارة بشأن لقاح جونسون آند جونسون

الصحف الإماراتية:

*تنديد دولي بالهجمات الحوثية على السعودية

*عدوان إسرائيلي على سوريا

*محاولات إخوانية لإفشال التوافق الليبي









سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، ينتظر استضافة السويد وسويسرا مؤتمرًا افتراضيًا للمانحين خاصًا بدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، والذي سبقته دولة الإمارات بإعلان التزامها تقديم 844 مليون درهم «230 مليون دولار»، دعمًا إضافيًا للمساعدة على تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية في جميع أنحاء البلاد.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 588 إصابة و49 وفاة السبت.





وإلى سوريا، قال التلفزيون السوري مساء أمس الأحد إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجار في سماء العاصمة.





وفيما يخص السعودية، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، وبأشد العبارات الضربة العسكرية التي إرتكبتها ميليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير منزل سكني الليلة الماضية في الحْوك في محافظة الحُديدة.





وفي بيان صحفي أصدره الفريق ابهيجيت غوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار إلى إن هذه الخسائر المدنية المُدمرة والمستمرة هي انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي وشروط اتفاق الحُديدة ووقف إطلاق النار".





فيما انطلقت مناورات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.





ومن ليبيا، في وقت استبشر الليبيون بالسلطات التنفيذية الجديدة، وبمساعيها لجمع الشمل والدفع نحو مصالحة وطنية شاملة، تحاول قوى التطرف عرقلة الحل السياسي بوضع العصي في دواليب الحكومة الجديدة لمنع التحرك في اتجاه نيل ثقة البرلمان والانطلاق في القيام بمهامها خلال الأجل القانوني الممنوح لها.





وفي الأردن، أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بصدور إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.





ودوليا، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يخطط لتأسيس حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان، بالسيطرة الكاملة للدولة على صادرات الذهب والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي وقوفه بقوة وراء الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، وبحث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي الآليات المشتركة بين السودان وجنوب السودان في منطقة أبيي.





ودوليا، أعلنت «إدارة الغذاء والدواء» الأمريكية (أف دي إيه) أنها صرحت ب«الاستخدام الطارئ» للقاح «جونسون أند جونسون» ضد فيروس كورونا المستجد، وهو إجراء وصفه البيت الأبيض بأنه «خبر سار».





ومن روسيا، ذكرت وكالات أنباء رسمية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طائرة هليكوبتر روسية من طراز مي-35 هبطت اضطراريًا بسبب مشكلات فنية أثناء تحليقها فوق محافظة الحسكة في شمال سوريا.





ومن صحيفة الاتحاد، أجرى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية.. اطمأن خلاله على صحته وعبر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.





فيما اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن سلسلة الهجمات الإرهابية الفاشلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تؤكد من جديد نهجها الإرهابي.



