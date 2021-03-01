رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف شروط اختيار المذيعين للعمل فيها.. فيديو

قال حسن مدنى ،رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن المذيع فى الإذاعة المصرية نجوميته تتأتى عن طريق صوته وأدائه وصوته وإمكانياته.
أوضح مدنى ، خلال لقائه فى برنامج "من مصر " المذاع على فضائية cbc ، اذا تقدم أى شخص للجنة اختبار الإذاعة للتأهب لمشروع مذيع يمر على اللجنة الأول واذا تم القبول ، يتم تدريبه وصقله على أيدى الأساتذة الأقدم عن طريق معهد الإذاعة والتلفزيون .
أكد رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن المذيع الأحدث دائما يكون تحت تدريب المذيع الأقدم يتعلم منه كيفية إدارة الاستوديو والتعامل مع الكلمة وكيفية تقديم شعار المحطة ويقدم المواد المراد إذاعتها فى البرنامج اليومى وكيفية التعامل مع أى مشكله تحدث على الهواء .