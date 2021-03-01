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رياضة

موسيماني يعلق على فوز الأهلي الصعب أمام طلائع الجيش

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 

وكتب موسيماني في تدوينة له عبر حسابه على "تويتر": "بلا ضغوطات، أظهر الأولاد الشخصية مرة أخرى، وحققوا الفوز الصعب".

سادت حالة من الاستياء داخل الأهلي بسبب التراجع الواضح في أداء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم عمرو السولية وحسين الشحات.

وقال مصدر بالأهلي أنه من الممكن إلتماس العذر للسولية باعتباره عائد من الإصابة ويشارك بشكل متوالي ويعاني من الإجهاد وضغط المباريات ولكن ليس هناك أي عذر للشحات الذي يعاني من قصور واضح في كل شئ حتي التمركز.

وأضاف أن الشحات يجب أن يقف مع نفسه ويركز داخل الملعب بعيدًا عن الإعتراض ويعود لمستواه الذي كان سببًا في تعاقد الأهلي معه، وأوضح أن غضب الجماهير من الشحات شئ عادي لانه نجم محبوب ولم يقدم المستوى المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة.

وحقق الفريق الأحمر فوزا صعبا على طلائع الجيش 2-1 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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