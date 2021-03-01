ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العراقية: نتوقع تسلم 16 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني قريبا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:00 ص
أسترازينيكا البريطاني
أسترازينيكا البريطاني
Advertisements
قسم التوك شو
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن التحالف الدولي للقاحات سيسلم 16 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني للعراق.

وأشار إلى أن تكلفة هذه الشحنة 170 مليون دولار دفعت بواسطة البنك المركزي العراقي.

وتوقع المسؤول العراقي، في تصريحات لقناة الغد، وصول اولى الشحنات من لقاح أسترازينيكا خلال أيام. مشيرا إلى أنه تم التعاقد عليها في سبتمبر الماضي.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أقرت لقاحين آخرين، وهما سينوفارم الصيني ستصل أول دفعة منه غدا الإثنين، وكذلك تم توقيع اتفاق  بشأن لقاح فايزر.

https://www.youtube.com/watch?v=IIVeaHzK_Uc&feature=emb_title
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العراق يمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح فايزر

تعاقد جديد.. وزيرة الصحة تزف بشرى حول لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا

رئيس «علمية كورونا» يوضح الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا

الحكومة: دفعات جديدة من لقاحات كورونا تصل في هذا الموعد..فيديو

الكويت.. تأجيل موعد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

متى تصلي صلاة العشاء قضاء ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

ترامب يعلق على الاتفاق المتوقع بين أمريكا وإيران

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور

موسيماني يعلق على أداء الشناوي وآجايي في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولون فيه المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب

تعليق مفاجئ من حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتحرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

بعد خيانته.. فتاة تنتقم من حبيبها وتفضح خداعه بطريقة غريبة | صور

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور