الصحة العراقية: نتوقع تسلم 16 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني قريبا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن التحالف الدولي للقاحات سيسلم 16 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني للعراق.





وأشار إلى أن تكلفة هذه الشحنة 170 مليون دولار دفعت بواسطة البنك المركزي العراقي.





وتوقع المسؤول العراقي، في تصريحات لقناة الغد، وصول اولى الشحنات من لقاح أسترازينيكا خلال أيام. مشيرا إلى أنه تم التعاقد عليها في سبتمبر الماضي.





وكانت وزارة الصحة العراقية قد أقرت لقاحين آخرين، وهما سينوفارم الصيني ستصل أول دفعة منه غدا الإثنين، وكذلك تم توقيع اتفاق بشأن لقاح فايزر.



