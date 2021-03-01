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أخبار العالم

بريطانيا تعلن إنجازا كبيرا بشأن التلقيح ضد كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:18 ص
التلقيح في بريطانيا
التلقيح في بريطانيا
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شريف سيد
كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، عن بدء تلقيح الأشخاص الأكثر من 40 عاما هذا الشهر في بريطانيا. 

وقال مسؤول في الصحة البريطانية وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، إن آخر دعوات إلى الأشخاص أكثر من 60 عاما سيتم إرسالها هذه الأيام للحصول على لقاحات كورونا، ليأتي بعدهم الأشخاص ذو الأربعين عاما وأكثر. 

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأحد، إن أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا حتى الآن جرعة لقاح فيروس كورونا. 

وأضاف هانكوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "إنجاز رائع للبلاد". "اللقاح هو طريقنا للخروج. عندما تتلقى المكالمة، احصل على اللقاح!".

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.
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