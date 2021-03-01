السر وراء تربح شركات السيارات الكهربائية من مركبات البنزين

اثبتت بعض الشركات ان الربح لا يأتي عن طريق المبيعات فقط و لكن توجد طرق اخري لجني الأموال الطائلة، ومن ضمن مقومات الربح ايضا هو الذكاء السوقي والريادة في المجال.





ان تكون رائد في مجال معين يجعلك تكتشف افاقا جديدة لم يصل لها احد من قبلك ببساطة لأنة انت اول من يعمل في المجال ويكتشف خباياه وأسراهة ، فجميعا نعلم ان جميع شركات السيارات ملزمة بقيود صارمة في الانبعاثات الكربونية، وجميعا نتذكر ازمة فولكس فاجن التي سميت بفضيحة الانبعاثات الكربوينة عندما زورت الشركة بيانات بشأن الاتبعاثات مما الزمها بدفع مبالغ طائلة وقتها.





ضوابط الانبعاثات الكربونية تعطي رصيد أو ائتمان كربوني غير مسموح بتجاوزه في اي حال من الاحولا حفاظا علي البيئة وعند تجاوزة يتم غلق المصنع لأجل غير مسمي مما جعل شركة تيسلا TESLA تربح ارباح هائلة

وترتع بسرعة الصاروخ والسبب ليس المبيعات بل بيع رصيدها الكربوني للشركات الأخرى لأن تيسلا لا تحتاج الية لأن محركاتها تنتج 0 % تلوث لأنها كهربائية بالكامل.





واستطاعت تيسلا TESLA بيع رصيد كربوني بمبلغ 3.3 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة السابقة، منهم 1.6 مليار دولار في 2020 فقط لانة في في حالة تجاوز إحدى الشركات لرصيدها الكربوني بسبب انبعاثات موديلاتها، بإمكانها شراء الرصيد أو الائتمان المتبقي من الشركات الأخرى وبما أن تيسلا تبيع سيارات كهربائية فقط، فلديها دائمًا رصيد فائض كل عام مما يزيد من ربحيتها.





وعند إلغاء الائتمان الكربوني من حسبةTESLA والاعتماد على مبيعات 2020 فقط، سنرى أن TESLA سجلت خسارة كبيرة ، وبالطبع لا يمكن الاعتماد بشكل مستدام على الرصيد الكربوني لتحقيق أرباح مع توجه معظم صانعات السيارات للمحركات الكهربائية في الأعوام القادمة مما سيطبح امر طبيعي و غير مربح مستقبلا لانة سيقلل من قيمة الرصيد او الائتمان الكربوني لأنة مثل اي سلعة كلما توافرت بكثرة قلت قيمتها.